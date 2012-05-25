〔新债招标〕中国进出口行两期债利率远逊预期,经济忧虑催火债市(更新版)

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(新增更多评论和背景)
* 进出口行五年期债利率3.49%,七年3.71%
* 两期债利率均显着低于预期
* 经济走向忧虑加重,政策放松预期渐浓
路透上海5月25日电---中国进出口银行周五上午招标的两期固息债,中标利率均显着低于预期.投资者对欧元区及国内经济走向忧虑加重,避险情绪再度升温.而政府关于加大政策预调微调力度的表态,进一步刺激了市场对政策放松的预期,债市表现异常火爆.
市场人士反映,早盘二级市场收益率的下行亦是推低两期新债中标利率的重要原因.而招标结果公布后,五年期品种需求更旺,又进一步助涨了二级市场的买气,一二级相互带动.
业内人士周五透露,进出口银行稍早招标的五年期固息债,中标利率3.49%,七年期品种利率3.71%.投标倍数分别为2.23倍、1.90倍.此前市场对这两期债的利率预测均值分别显3.60%和3.80%.
华南一券商交易员指出,此前投资者因预计经济探底时点将延后,而对利率债重燃希望.但目前的这一波行情,俨然演变为降息预期的升温所带来的政策市.
"上一次是对经济的纠偏,这次就是觉得要降息了.是对政策的反映,要不然不会这么低的."他认为.
投标结果明显超出市场预期,令人惊叹.更有交易员笑称"这是奔着降息去了啊".
此外,两期新债中,五年期中标利率更低,投标倍数也达到2.23倍.上述券商交易员表示,五年期品种需求的确更强一些,买气非常旺盛.
因对中国经济前景预期不佳,银行间债市周五早盘现券收益率续降,但跌幅有所收敛.其中国债等利率产品中,10年左右长端收益率下行相对明显,而短端变化不大,收益率曲线稍现走平迹象. [CN/CN]
上述两期债为进出口行今年第七期和第八期金融债.具体条款如下:
第七期 第八期
-----------------------------------------------------------------------
发行总量 150亿元 150亿元
期限/计息方式 五年/固息 七年/固息
招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利率(荷兰式)招标
缴款日/起息日 5月30日 6月7日
发行期 5月25日-5月30日 5月25日-6月7日
上市日 6月5日 6月13日
基本承销额 无 无
付息频率 按年付息 按年付息
---------------------------------------------------------------------- (完)
--发稿 冉莹; 审校 林高丽
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保