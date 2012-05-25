〔新债招标〕中国进出口行两期债利率远逊预期,经济忧虑催火债市(更新版)

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* 进出口行五年期债利率3.49%,七年3.71%

* 两期债利率均显着低于预期

* 经济走向忧虑加重,政策放松预期渐浓

路透上海5月25日电---中国进出口银行周五上午招标的两期固息债,中标利率均显着低于预期.投资者对欧元区及国内经济走向忧虑加重,避险情绪再度升温.而政府关于加大政策预调微调力度的表态,进一步刺激了市场对政策放松的预期,债市表现异常火爆.

市场人士反映,早盘二级市场收益率的下行亦是推低两期新债中标利率的重要原因.而招标结果公布后,五年期品种需求更旺,又进一步助涨了二级市场的买气,一二级相互带动.

业内人士周五透露,进出口银行稍早招标的五年期固息债,中标利率3.49%,七年期品种利率3.71%.投标倍数分别为2.23倍、1.90倍.此前市场对这两期债的利率预测均值分别显3.60%和3.80%.

华南一券商交易员指出,此前投资者因预计经济探底时点将延后,而对利率债重燃希望.但目前的这一波行情,俨然演变为降息预期的升温所带来的政策市.

"上一次是对经济的纠偏,这次就是觉得要降息了.是对政策的反映,要不然不会这么低的."他认为.

投标结果明显超出市场预期,令人惊叹.更有交易员笑称"这是奔着降息去了啊".

此外,两期新债中,五年期中标利率更低,投标倍数也达到2.23倍.上述券商交易员表示,五年期品种需求的确更强一些,买气非常旺盛.

因对中国经济前景预期不佳,银行间债市周五早盘现券收益率续降,但跌幅有所收敛.其中国债等利率产品中,10年左右长端收益率下行相对明显,而短端变化不大,收益率曲线稍现走平迹象. [CN/CN]

上述两期债为进出口行今年第七期和第八期金融债.具体条款如下:

第七期 第八期

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发行总量 150亿元 150亿元

期限/计息方式 五年/固息 七年/固息

招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利率(荷兰式)招标

缴款日/起息日 5月30日 6月7日

发行期 5月25日-5月30日 5月25日-6月7日

上市日 6月5日 6月13日

基本承销额 无 无

付息频率 按年付息 按年付息

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