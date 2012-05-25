〔欧洲政经〕德法西三国政治角力,料使ECB执委会暂时出现一席空缺

路透基点：新鸿基地产将五年期贷款规模上调逾三倍至220亿港元--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产巨头新鸿基地产自行安排的五年期贷款在吸引19家银行参贷后，已将贷款规模从初始目标50亿港元上调三倍多，至220亿港元(28.3亿美元)。
路透法兰克福5月24日电---德国、法国和西班牙在欧洲央行(ECB)的权力争夺,势必使该央行由六人组成的执行委员会出现一席空缺.
欧洲央行(ECB)执委会成员、西班牙的冈萨雷斯-帕拉莫八年任期5月31日届满,将离开执委会.
外界普遍预期,卢森堡央行总裁莫尔许将接任他的职位.莫尔许在与西班牙籍欧洲央行律师Antonio Sainz de Vicuna、斯洛文尼亚的Mitja Gaspari的角逐中处于明显的领先位置.
通常ECB人事变动是无缝交接.然而,随着德国、法国和西班牙对欧洲稳定机制和欧元集团领导权展开争夺,这一进程已经停滞.欧盟目前有四个重要职位空缺.
在政治角力仍在进行,未来几周之内不大可能就这些职位的人选达成一致的情况下,三名欧洲央行消息人士称,该央行已接受了执委会至少在一个月内有一席空缺的情况.(完)
--编译 王丽鑫;审校 张荻
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产巨头新鸿基地产自行安排的五年期贷款在吸引19家银行参贷后，已将贷款规模从初始目标50亿港元上调三倍多，至220亿港元(28.3亿美元)。
路透柏林2月16日 - 一名亲近德国总理梅克尔的欧洲议会议员周四表示，关于希腊的纾困计画，国际货币基金组织(IMF)是否参与已无关紧要，打破了柏林当局原先的说法；德国先前表示，若IMF撤出希腊纾困，则将中止计画。
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