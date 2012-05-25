〔欧洲政经〕德法西三国政治角力,料使ECB执委会暂时出现一席空缺

路透法兰克福5月24日电---德国、法国和西班牙在欧洲央行(ECB)的权力争夺,势必使该央行由六人组成的执行委员会出现一席空缺.

欧洲央行(ECB)执委会成员、西班牙的冈萨雷斯-帕拉莫八年任期5月31日届满,将离开执委会.

外界普遍预期,卢森堡央行总裁莫尔许将接任他的职位.莫尔许在与西班牙籍欧洲央行律师Antonio Sainz de Vicuna、斯洛文尼亚的Mitja Gaspari的角逐中处于明显的领先位置.

通常ECB人事变动是无缝交接.然而,随着德国、法国和西班牙对欧洲稳定机制和欧元集团领导权展开争夺,这一进程已经停滞.欧盟目前有四个重要职位空缺.

在政治角力仍在进行,未来几周之内不大可能就这些职位的人选达成一致的情况下,三名欧洲央行消息人士称,该央行已接受了执委会至少在一个月内有一席空缺的情况.(完)