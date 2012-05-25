〔中国债市动态〕现券收益率跌势放缓但长端相对明显,新债结果激励买气

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透上海5月25日电---因对中国经济前景预期不佳,银行间债市周五早盘现券收益率续降,但跌幅有所收敛.其中国债等利率产品中,10年左右长端收益率下行相对明显,而短端变化不大,收益率曲线稍现走平迹象.
交易员并称,略低的进出口行两期债结果,令二级市场上五年左右金融债买气增加,但成交情况尚待观察.
北京一银行交易员认为,目前过陡的收益率曲线"一定会修复.当大家明白此次行情根本不只是因为资金面,而是因为经济面恶化,(曲线)就会转入趋平."
对中国经济增长忧虑加重,以及希腊可能退出欧元区等因素,打破此前债市僵持态势,从上日起,现券买气兴旺推动收益率明显下行.
在进出口行两期新债结果公布后,相近期限金融债"二级市场有一波taken(买入)的,卖盘都跑了."上海一银行交易员称.
上述上海交易员并透露,据中介报价,剩余期限约4.79年的120402券,买盘收益率报价在至3.51%,向今日五年期口行债中标利率靠近.
业内人士周五透露,中国进出口银行上午在银行间债市招标发行的五年期固息债,中标利率3.49%,远低于此前3.60%的预测均值;同时招标的七年期固息债中标利率3.71%,亦低于3.80%的预测均值.[ID:nSB1566086]
剩余期限近10年的固息国债120004券最新双边报价tCN120004=CFXM为3.3350%/3.3000%,上日尾盘为3.3700%/3.3400%.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保