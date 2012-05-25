〔韩国经济〕5月对未来一年通胀率预期降至15个月低位--央行

路透首尔5月25日电---周五公布的数据显示,5月韩国消费者信心指数升至15个月高位,而消费者预期通胀率降至15个月低位,为韩国经济提供一些舒缓.

韩国央行公布声明称,5月消费者信心指数KRCONS=ECI从4月的104升至105,触及去年2月以来最高,连续第三个月持于100之上.

数据在100之上意味着,预计生活条件改善以及经济转好的消费者人数多于那些预计经济恶化的人.韩国央行每个月进行一次该指数调查.

5月对未来12个月预期通胀率中值降至3.7%,为去年2月以来最低.自去年9月触及4.3%以来,预期通胀率一直处于下滑趋势.

韩国央行设定的通胀率目标是2-4%.

韩国央行表示,在5月11-18日在全国范围内访问了56个重要城市的逾2,000个家庭.(完)