〔韩国经济〕5月对未来一年通胀率预期降至15个月低位--央行

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透首尔5月25日电---周五公布的数据显示,5月韩国消费者信心指数升至15个月高位,而消费者预期通胀率降至15个月低位,为韩国经济提供一些舒缓.
韩国央行公布声明称,5月消费者信心指数KRCONS=ECI从4月的104升至105,触及去年2月以来最高,连续第三个月持于100之上.
数据在100之上意味着,预计生活条件改善以及经济转好的消费者人数多于那些预计经济恶化的人.韩国央行每个月进行一次该指数调查.
5月对未来12个月预期通胀率中值降至3.7%,为去年2月以来最低.自去年9月触及4.3%以来,预期通胀率一直处于下滑趋势.
韩国央行设定的通胀率目标是2-4%.
韩国央行表示,在5月11-18日在全国范围内访问了56个重要城市的逾2,000个家庭.(完)
--编译 田建华;审校 王丽鑫
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保