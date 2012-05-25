〔中国货币市场〕七天回购利率因跨月因素反弹,但料近期仍维持低位(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海5月25日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS七天期品种周五早盘反弹逾20个基点(bp),因该期限刚好可以满足机构对于跨月资金的需求.不过交易员表示,央行下调准备金率后,月末因素对近期资金价格的影响料较为有限,回购利率将保持低位运行.

"因为可以跨月,所以反弹了一点,但资金还是挺松的."北京一位券商交易员说.

不过他表示,今年对于流动性的总体判断是不会太紧,也不会太松,所以回购利率波动应该是一个区间震荡的形式,目前资金价格已处在低位,除非有明显的政策刺激,不然很难还有大的继续下行空间.

他认为,随着公开市场连续净回笼,外汇占款增长乏力等因素影响,流动性应会有些波动,但近期还会维持相对宽松的水平.

目前七天期回购加权利率较隔夜品种利差在60个bp左右,上日约为35个bp.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 1.9132 1.8890 +2.42 4,712.59

七天CN7DRP=CFXS 2.5077 2.2332 +27.45 469.96

14天CN14DRP=CFXS 2.8051 2.7348 +7.03 67.79

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 1.9247 1.8985 +2.62 1,934.35

七天CHICNY7D=CFXS 2.4792 2.2475 +23.17 54.50

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.5100 2.5150 -0.50 437.43

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.4800 2.2450 +23.50 87.19

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.6000 2.5000 +10.00 1.09

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 1.9365 1.9100 +2.65

七天CN7DRPFIX=CFXS 2.5400 2.2500 +29.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 2.9000 2.8000 +10.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 1.9017 1.8833 +1.84

七天SHICNYSWD= 2.5025 2.2277 +27.48

三个月SHICNY3MD= 4.2700 4.3048 -3.48

===============================================================================(完)

--发稿 周晓峰; 审校 林高丽/曾祥进

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