〔中国汇市〕人民币兑美元再创五个月新低,但欧元或超跌反弹提振市况

* 欧元低位徘徊,中间价小幅低开

* 人民币即期盘中刷新五个月

* 欧元短线或有技术性反弹,人民币有望跟随上行

* 人民币近期支撑位看到6.35

路透上海5月25日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘跌势连连,整体交易区间再下一城,盘中曾触及6.3482,刷新逾五个月来新低.但业内人士认为,目前欧元存在超跌情况,短线或现反弹行情,受惠于此,人民币亦可能从目前低位反弹.

交易员认为,欧洲危机所引起利空效应已充分反映,而恐慌性抛售亦相对缓和,因此欧元或已进入阶段性底部.如欧元获得技术性反弹的机会,人民币汇价亦将跟随攀升.美金强势或将得到一定狙击,判断6.35是近期人民币的支撑位.

"感觉目前欧元有超卖的情况,欧洲的负面因素已经price in(欧元汇价)里面...如果没有突发事件,人民币更多的在6.33-6.34区间波动."恒生银行(中国)有限公司交易主管卢敏强称.

周四欧元兑人民币曾创出近10年新低.欧元兑人民币即期EURCNY=R最新报价7.9487/00,上日尾盘报7.9545.

卢敏强并指,虽然美元强势地位难以撼动,但就今年而言人民币仍存在小幅升值的区间,预计约在1%.他进一步解释称,虽然中国经济增长趋势放缓,但尚未到紧迫地步,如放缓稳步,基本面仍能支持人民币1%的升值.

中国经济下行压力持续加大,让稳增长的问题变得突出起来.国务院总理温家宝最新讲话传递出新的政策信号,他表示要把稳增长放在更加重要的位置,有针对性地加强和改善宏观调控,及时适度预调微调.[ID:nSB1556714]

目前人民币境内外远期报价存利差拉大,对此,卢敏强预计,随着人民币升值幅度减弱,目前的套利空间或因此而逐渐收窄,恢复至相对均衡的水平.

欧洲危机依然波澜不断,中国亦难独善其身,经济下行风险继续推升人民币贬值预期,在岸与离岸套利空间浮现,客户更愿意持有美元资产,致4月银行代客结售汇和远期结售汇签约双双出现年内首次逆差.[ID:nSB1567016]

北京时间11:53,人民币兑美元即期报6.3475元,上日收报6.3447元;中间价CNY=PBOC报在6.3260元,上日收报6.3247元.

香港离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3480/00元,上日尾盘报6.3380元;境内市场美元兑人民币一年期远期CNY1Y=报价中值为升水235点,而同期香港离岸市场相应CNH1Y=报价中值为升水880点,两者利差高逾600点.

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=贬值预期明显,最新报在6.4145/05,上日尾盘为6.4070元.

欧元兑美元周五徘徊在两年低位附近,受德国制造业数据疲弱打击,该数据显示没有哪个欧洲国家能免受正在肆虐的欧债危机影响,欧元本周已挫跌近2%.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 刘昕; 审校 丁淑琴

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