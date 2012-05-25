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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 12:28 BJT

〔标题新闻〕马来西亚5月1-25日棕榈油出口较上月同期增10.5%至1,146,406吨--ITS

注:ITS为船运调查机构Intertek Testing Services

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