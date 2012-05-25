〔印度卢比汇率〕印度央行或通过国有银行在55.90处抛售美元--交易员

标题新闻：在房屋开工数据公布后，亚特兰大联储料美国首季GDP增长年率为2.4%－GDP Now模型
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路透孟买5月25日电---七名交易商周五称,怀疑印度央行通过国有银行在现汇市场抛售美元,以阻止卢比跌破重要心理关口56卢比.
当地时间9:48,印度卢比兑美元INR=D2报55.74/75,自日内低位56.09反弹.周四,汇价曾触及纪录低位56.40.
"突然出现好多来自国有银行的美元卖盘,可能是受印度央行的授意,今日料不会出现其它资金流,"一家外资银行的交易员称.(完)
--编译 许娜;审校 戴素萍
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