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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 12:26 BJT

《企业看点》--5月25日财务活动报导摘要

路透班加罗尔5月25日电---以下为媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 据彭博援引知情人士消息称,美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)已购入Chesapeake Energy(CHK.N)的股份.[ID:nL1E8GOHZ5]

* 法国回声报报导称,金融服务集团Dexia(DEXI.BR)正就将土耳其部门Denizbank售予俄罗斯银行Sberbank(SBER.MM)进行排他性谈判.[ID:nWEA2648]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 徐文焰

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