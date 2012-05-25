《阳歌专栏》中美太阳能产品征税之争升温

(本文由路透中文网编译提供，作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。)

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中美太阳能产品征税之争升温**

对中国太阳能面板制造商获得不公平补贴的指责令中美两国贸易口水战升级，双方言辞都格外强硬，暗示贸易保护主义者可能失去部分势头。

我得承认，近期发生的两件事情都让我感到意外：一是中国太阳能面板制造商罕见在上海举行了一场新闻发布会，反对美国上周宣布的对中国太阳能产品征收30-250%惩罚性关税的决定；二是代表美国太阳能面板制造商的行业组织美国太阳能制造联合会(Coalition for American Solar Manufacturing)发表了自己的声明，暗示代表太阳能行业的美国太阳能产业协会(Solar Energy Industries Association)可能也准备反对最新提出的惩罚性关税。

在上海的新闻发布会上，行业领军企业尚德电力STP.N首席执行官公开反对美国对中国太阳能产品征收惩罚性关税，称不公平补贴的指责与事实不符。争端开始近一年的时间里，他一直保持低调和相对谨慎的态度。

主办新闻发布会的行业组织发言人进一步警告称，如果美国真的实施惩罚性关税，中国太阳能面板制造商保留敦促中国政府采取报复性措施的权力。中国政府一直对美国在该事件上的动作予以愤怒指责，上周美国公布决定后亦表示指责。

行业高管一直试图维持更加正面的态度，指出他们通过向上游行业提供就业机会和帮助推动美国太阳能行业的发展，对美国经济作出重要贡献。中国太阳能面板制造商改变战术的原因可能是他们意识到温和劝说方式明显不管用。

有迹象表明，美国太阳能产业协会可能准备站在中国这一方。这是我从美国太阳能制造联合会的新闻稿中解读出来的，美国太阳能制造联合会代表最初对中国企业提出指控的美国太阳能电池制造商。在新闻稿中，美国太阳能制造联合会警告美国太阳能产业协会遵守此前在该争端上保持中立的承诺。显然，代表面更广的美国太阳能产业协会听取了太阳能发电企业的建议，如果他们突然要对中国太阳能面板多支付30-250%，那最受影响的将是他们自己。

两件事都表明，美国太阳能面板制造商正在争端中失去一些优势，美国国内外要求提出解决方案避免贸易战的压力高企。既然大家终于意识到了事态的严重性，我猜测认真的对话很快就将开始，10月以前达成解决方案的可能性高于50%。

一句话：反对美国对中国太阳能面板制造商征收惩罚性关税的压力上升，意味着争端达成解决方案的可能性高于50%。

**神州租车的IPO之梦告吹**

随着神州租车正式宣布撤回赴纳斯达克上市申请，中国企业在纽约的IPO寒冬也正式步入冰冻状态。神州租车是今年1月首个提交上市申请的中国企业。此次撤回上市申请也意味着这段跌宕起伏故事的终结。神州租车今年1月乐观满满地提交了赴纳斯达克上市申请，拟融资3亿美元，希望美国投资者对中国企业的质疑态度能有所缓解。之前一年一系列审计丑闻令美国投资者对中国企业产生信任危机。

接下来两个月，种种迹象显示投资者情绪并没有太大改善，神州租车的IPO进程未能取得多少进展，这可能是因为投资者不太感兴趣。在线折扣零售商唯品会(VIPS.N)在大幅削减融资规模后，最终在3月份成为今年首个在美上市的中国企业，但情况变得更糟。唯品会上市后，在前几个交易日其股价急剧下挫。

尽管唯品会股价表现不如人意，但神州租车继续推进IPO进程，当然它也面临着需求乏力的状况，且这种状况迫使其将最初的筹资规模砍半，但即便如此，这一“缩水”后的计划看起来还是太乐观了，最终以暂停上市告终。这一计划的“流产”意味着我们可能会在今年一整年只看到一家中国企业在美国上市。在此次IPO寒冬前，中国企业上一次在美重磅上市要追溯到去年8月，当时在线视频公司土豆网TUDO.O在市场疲软之际继续推进IPO，结果在上市交易首日股价大幅下挫。

纽交所CEO本周早些时候接受采访时表示，去年只有七家中国企业在纽约泛欧交易所(NYSE Euronext)上市，而2010年有22家企业在该交易所上市，当时中国企业，尤其是互联网企业是投资者的宠儿。如果这种趋势延续，我们可能会看到今年只有一家中国企业在纽交所上市，这无疑是多年来的低点。还有一种可能是，我们可能会看到1-2家企业会继续推进上市，特别是在线文学平台盛大文学(Cloudary)。在发布了最新一季的靓丽财报后，该公司似乎还会继续推进上市进程。如果盛大文学的IPO也归于失败--这种可能性很大，那么中国企业赴纽约上市的"寒冬"会持续到秋天，而且很可能会贯穿到今年年底。

一句话：神州租车正式撤回赴纽约上市的申请显示，中国企业赴美上市依然面临"寒冬"，而且这一局面很可能持续至年底。(完)

编译：李富强/靳怡雯 发稿：程芳

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