《中国信用市场综述》"稳增长"政策转向继续助多债市,但后市暂难寄厚望

作者 钟华

路透北京5月25日电---中国经济增速不断放缓最终迫使政府确立把"稳增长"放在更重要位置的宏观调控基调,这给市场更多政策放松的乐观预期,加之当前银行体系充裕的流动性配合,推动中国债市收益率上周大跌后本周仍延续跌势.

尽管"稳增长"声音已经落地,包括铁路、公路、节能环保等方面刺激举措也相继出台,但本轮政策刺激力度将远不及2008年水平,且虑及中国领导间目前观点的分歧与今年既定政府换届效应,以及国内外经济结构失衡等因素,使得近期政策就大幅放松的概率并不大.因此,厚望债市收益率短期再现大跌恐不现实.

不过,在总体政策放松的预期和回购利率低企的情况下,中国债市的交易力量,而非配置力量,则可能推动信用债等债市品种的收益率续呈看多行情;而考虑到信用债供给会有所上升等因素,不排除短期出现震荡的可能.

中国领导人对经济的观点分歧似乎可从他们近期在经济调研中的公开讲话中寻得蛛丝马迹.实际上,市场最先得知中国宏观调控重点转向"稳增长",也来自于中国总理温家宝5月18-20日湖北调研时的讲话.

温家宝在调研讲话中提出,要"尽快启动一批事关全局、带动性强的项目",并"加强金融监管政策与货币政策的协调配合,改善信贷投放能力."如果金融监管能转变和放松,对中国地方平台的融资将极为重要.

中国副总理李克强5月22日在江苏考察时则强调"稳定经济增长促进转型升级",并认为"保持经济平稳较快发展,最大的潜力在内需."他并表示,"要发挥市场'倒逼机制'作用,推进结构调整."但他并未提及启动"带动性强的"项目.

此后的23日国务院常务会议,最终确定把稳增长放在更加重要的位置,但依然"要坚持稳健货币政策的基本取向,保持合理的社会融资规模,进一步优化信贷结构."

整体看,本次常务会议除新增"把稳增长放在更加重要的位置"外,取消启动"带动性强的"项目的"尽快"二字之外,与此前会议精神变化不大;相信中国政府本轮推出刺激经济政策的力度,将远不及2008年的水平.

尽管中国政府最近似有加快项目审批与核准的迹象,财政部还宣布今年中央财政将投入1,700亿元人民币,但这远不及2008年"四万亿"的规模,更遑论此后近10万亿元的银行年信贷投放新增规模.

而如今,中国商业银行基于审慎经营和金融监管等原因对信贷的投放相当谨慎.中国本地媒体援引知情人士透露,5月前两周,工农中建四大国有银行新增人民币贷款整体接近零.

梳理中国发改委网站项目审批与核准数据显示,去年12月20日以来,项目审批与核准共计1,500个项目,日均近10个,即使细分月度项目审批与核准进度,也为日均10个的趋势;但5月21日这一天,项目审批与核准多达90多个.

如果进一步对比2008年政策放松进度,央行在上轮"四万亿"刺激方案推出前的一个月内两次调降存贷款基准利率,共计54个基点(bp),并在方案出台后两个月内,再两次大幅调低存贷款基准利率,共计135个bp.

透过2008年走过的足迹,目前看,中国经济增速继续放缓,可能使得中国决策者未来在"稳增长"上获得更多共识,不排除中国央行未来采取推出降低贷款基准利率等举措,以帮助企业降低融资成本.中国金融机构一般贷款加权平均利率3月则较年初升0.17个百分点至7.97%,压力还有所增加.(完)