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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 13:52 BJT

〔台湾股市〕触及近五个月收盘低位,大众银行和电子类股下挫

路透台北5月25日电---台湾股市周五跌0.75%,至近五个月收盘低位,因受欧元区问题困扰,市场仍然警惕风险资产.大众银行2847.TW股价挫跌,此前元大金(2885.TW)称停止评估收购该公司.[ID:nST0521091]

加权股价指数.TWII收低53.26点,报7,071.63点,为1月初以来首见.电子类指数.TELI下挫1%,拖累大盘.

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