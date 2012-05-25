《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月25日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *三花控股集团 11 6 12 5/30簿记建档 招商银行 AA 5/31 6/1 ============================================================================================= *江苏京沪 15 5 12 5/30簿记建档 光大银行 AA+ 5/31 6/1 高速公路公司 ============================================================================================= 鄂武商 6 3 12 5/28簿记建档 招商银行 AA 5/29 5/30 ( 000501.SZ ) ============================================================================================= 深圳市东阳光 11 6 12 5/29簿记建档 中国银行 AA- 5/30 5/31 实业发展公司 农业银行 ============================================================================================= 中国盐业总公司 20 10 12 5/30簿记建档 招商银行 AA+ 5/31 6/1 北京银行 ============================================================================================= 江苏裕廊化工 5 2.5 12 5/31簿记建档 农业银行 A+ 6/4 6/5 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 都江堰兴市 10 5 5 5/28簿记建档 浦发银行 AA 5/30 5/31 投资公司 ============================================================================================= 中航发动机 30 30 5 5/29簿记建档 中信银行 AAA 5/31 6/1 控股有限公司 ============================================================================================= 重庆能源 30 10 5 5/29簿记建档 光大银行 AA+ 5/31 6/1 投资集团 ============================================================================================= 广东鸿达兴业 7 7 3 5/29簿记建档 建设银行 AA 5/30 5/31 集团有限公司 ============================================================================================= 四川华西集团 7 3 2 5/29簿记建档 民生银行 AA- 5/30 5/31 ============================================================================================= 北京有色金属 8 8 3 5/30簿记建档 北京银行 AA 5/31 6/1 研究总院 民生银行 ============================================================================================= 武汉国有资产 15 6 5 5/30簿记建档 中信银行 AA 6/1 6/4 经营公司 ============================================================================================= 邯郸交建公司 6 6 5 5/30簿记建档 中国银行 AA 5/31 6/1 ============================================================================================= 广东南方报业 6.6 3.5 5 5/30簿记建档 光大银行 AA+ 5/31 6/1 传媒集团 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 河南中小企业 3.6 3.6 3 5/28簿记建档 国开行 AA 5/29 5/30 (河南省中小企业担保集团提供担保) ============================================================================================= 深圳中小企业 0.95 0.95 3 5/29簿记建档 深发展 AA+ 5/30 5/31 (深圳市中小企业信用融资担保集团提供担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 曹巍浩; 审校 冉莹