《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月25日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
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1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*三花控股集团 11 6 12 5/30簿记建档 招商银行 AA 5/31 6/1
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*江苏京沪 15 5 12 5/30簿记建档 光大银行 AA+ 5/31 6/1
高速公路公司
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鄂武商 6 3 12 5/28簿记建档 招商银行 AA 5/29 5/30
(000501.SZ)
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深圳市东阳光 11 6 12 5/29簿记建档 中国银行 AA- 5/30 5/31
实业发展公司 农业银行
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中国盐业总公司 20 10 12 5/30簿记建档 招商银行 AA+ 5/31 6/1
北京银行
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江苏裕廊化工 5 2.5 12 5/31簿记建档 农业银行 A+ 6/4 6/5
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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都江堰兴市 10 5 5 5/28簿记建档 浦发银行 AA 5/30 5/31
投资公司
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中航发动机 30 30 5 5/29簿记建档 中信银行 AAA 5/31 6/1
控股有限公司
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重庆能源 30 10 5 5/29簿记建档 光大银行 AA+ 5/31 6/1
投资集团
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广东鸿达兴业 7 7 3 5/29簿记建档 建设银行 AA 5/30 5/31
集团有限公司
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四川华西集团 7 3 2 5/29簿记建档 民生银行 AA- 5/30 5/31
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北京有色金属 8 8 3 5/30簿记建档 北京银行 AA 5/31 6/1
研究总院 民生银行
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武汉国有资产 15 6 5 5/30簿记建档 中信银行 AA 6/1 6/4
经营公司
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邯郸交建公司 6 6 5 5/30簿记建档 中国银行 AA 5/31 6/1
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广东南方报业 6.6 3.5 5 5/30簿记建档 光大银行 AA+ 5/31 6/1
传媒集团
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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河南中小企业 3.6 3.6 3 5/28簿记建档 国开行 AA 5/29 5/30
(河南省中小企业担保集团提供担保)
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深圳中小企业 0.95 0.95 3 5/29簿记建档 深发展 AA+ 5/30 5/31
(深圳市中小企业信用融资担保集团提供担保)
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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无
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注:*代表新增.(完)
--整理 曹巍浩; 审校 冉莹
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保