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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 14:10 BJT

《外汇动态》发现印尼央行和韩国外汇当局抛售美元--交易员

0352GMT---交易员称,发现印尼央行和韩国外汇当局抛售美元,从而限制美元/印尼卢比IDR=ID和美元/韩元KRW=KFTC升势.

雅加达交易员称,印尼央行被发现在9,290和9,350处卖出美元/印尼卢比.该货币对指导价升0.5%至9,300.交易员称,在首尔,韩国当局被发现在1,180上方抛出美元/韩元.该货币对升0.2%至1,183.2,此前曾触及10月6日以来最高位1,185.1.(完)

--编译 石冠兰; 审校 隋芬

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