《热点透视》欧盟峰会对希腊危机三缄其口,或是眼下最好选择

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briançon; 编译 艾茂林

路透伦敦5月24日电---欧元区领导人这一次算是做对了,做成了欧债危机爆发以来他们一直没能做到的事,那就是:免开尊口.周三非正式晚宴过后发布的公报长度只有九行,未提及希腊话题只字片语.这是唯一正确的选择,任何其他做法都只会让事情变得更糟.无论专家们和市场抱有何种预期,峰会领导人都最好是三缄其口,而不是假装找到化解危机的方案,因为只有希腊人自己才能拯救自己.

希腊将与6月17日举行第二次议会选举,其他欧元区国家认为这实际上是针对希腊成员国身份的一次全民公投.但如果不介入希腊选举过程,就无法坚持要求太多东西.欧元区领导人很有可能准备在援助条款上作些让步,以表明欧元区并不只是遭受痛苦和惩罚的地方.但他们不能在选举之前亮出底牌,因为如果这样,那些反对财政撙节的激进党派会更加有恃无恐,在选举前要求更多让步.

与此同时,欧元区领导人和欧洲央行(ECB)必须本着希腊无序退出这种最坏打算,但又不能公开承认在制定应急计划,因为这可能会演变成一种自我实现的预言,还因为每当有欧洲官员略微提到希腊离开欧元区的可能性,金融市场就会急转直下.

那么究竟该怎么办呢?保持冷静,继续为希腊大选之后的那天作安排.这对于欧元区17国、对于全天候运转的新闻媒体来讲,也许很难做到,但领导人必须定好计划:要么放弃希腊,要么以积极促增长计划来给予支持.西班牙或意大利的紧张局面可能会迫使领导人走上讲坛.但未来三周时间里,唯有沉默才是金.(完)