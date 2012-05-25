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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 14:16 BJT

〔东京美债〕公债价格持稳,美国交易时间将因假期缩短

路透东京5月25日电---美国公债价格周五在亚洲盘中持稳,今日美国交易时间因假期而缩短.

美国公债市场将于周五1800GMT提早收盘,以迎接三天的阵亡将士纪念日周末假期.

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