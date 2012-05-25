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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 14:25 BJT

〔日本股市〕日经指数收升,但周线连续八周下滑创20年来最长纪录

路透东京5月25日电---日本股市日经指数周五收涨,但本周录得连续第八周周线下跌走势,为20年最长连跌时间,因市场忧虑希腊可能退出欧元区造成的影响,全球经济不稳亦压抑大盘.

日经指数.N225升0.2%,报8,580.39点,但本周共跌0.4%.东证股价指数.TOPX收平于722.11点.(完)

--编译 石冠兰; 审校 蔡美珍

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