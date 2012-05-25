〔欧元债市〕公债持稳,希腊不确定性继续支撑避险买盘＝2

路透基点：新鸿基地产将五年期贷款规模上调逾三倍至220亿港元--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产巨头新鸿基地产自行安排的五年期贷款在吸引19家银行参贷后，已将贷款规模从初始目标50亿港元上调三倍多，至220亿港元(28.3亿美元)。
德债期货昨日触及纪录高位144.55,但之后回落,因投资者转向其他高评级欧元区债券以寻求更优回报,法国与奥地利债券因而大涨.
不过,德债料不会丧失对大批投资者的吸引力,因他们在希腊问题尘埃落定前都将寻求避险.
"我认为没有大举卖出的理由.即便昨天有人转投半核心国家公债,德债走势仍相当好."一交易员表示.
瑞银的技术分析显示,德债在周二低点143.03面临强劲阻力,而后市若要进一步走高,则需收在5月18日高位144.06之上.(完)
--编译 高琦/隋芬;审校 王洋/白云
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路透柏林2月16日 - 一名亲近德国总理梅克尔的欧洲议会议员周四表示，关于希腊的纾困计画，国际货币基金组织(IMF)是否参与已无关紧要，打破了柏林当局原先的说法；德国先前表示，若IMF撤出希腊纾困，则将中止计画。
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