〔欧元债市〕公债持稳,希腊不确定性继续支撑避险买盘＝2

德债期货昨日触及纪录高位144.55,但之后回落,因投资者转向其他高评级欧元区债券以寻求更优回报,法国与奥地利债券因而大涨.

不过,德债料不会丧失对大批投资者的吸引力,因他们在希腊问题尘埃落定前都将寻求避险.

"我认为没有大举卖出的理由.即便昨天有人转投半核心国家公债,德债走势仍相当好."一交易员表示.

瑞银的技术分析显示,德债在周二低点143.03面临强劲阻力,而后市若要进一步走高,则需收在5月18日高位144.06之上.(完)

--编译 高琦/隋芬;审校 王洋/白云

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