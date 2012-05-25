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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 14:25 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元下跌,但预计短期有修正性反弹的可能

路透惠灵顿/悉尼5月25日电---澳元和新西兰元周五徘徊在六个月低点附近,虽然稍早出现逢低买盘,但对于欧债危机和全球经济形势的担忧又引来一波卖盘.

澳元兑美元AUD=D4下跌0.2%至0.9738,距离本周创下的六个月低点0.9690不远.本月迄今澳元已下挫6.4%,或将录得去年9月以来的最大月度跌幅.

不过鉴于汇价已经承载了太多的负面影响,交易员认为短期内澳元汇率存在修正性反弹的空间.

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