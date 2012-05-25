〔澳新汇市〕澳元和新西兰元下跌,但预计短期有修正性反弹的可能

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透惠灵顿/悉尼5月25日电---澳元和新西兰元周五徘徊在六个月低点附近,虽然稍早出现逢低买盘,但对于欧债危机和全球经济形势的担忧又引来一波卖盘.
澳元兑美元AUD=D4下跌0.2%至0.9738,距离本周创下的六个月低点0.9690不远.本月迄今澳元已下挫6.4%,或将录得去年9月以来的最大月度跌幅.
不过鉴于汇价已经承载了太多的负面影响,交易员认为短期内澳元汇率存在修正性反弹的空间.
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保