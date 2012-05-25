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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 14:24 BJT

〔韩国股市〕收涨0.53%,本周亦收高结束一连两周跌势

路透首尔5月25日电---韩国股市周五收涨,本周亦收高,结束一连两周的跌势,但涨势受限,因欧债忧虑和全球经济增长乏力的迹象令投资者依然谨慎.

价值追寻者买入遭受重挫的原油精炼股,提振SK Innovation (096770.KS)上涨2.2%,GS Holdings (078930.KS)上涨2.6%.

综合股价指数.KS11收高0.53%,报1,824.17点,本周收涨2.3%.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

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