法国总统奥朗德突访阿富汗

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎5月25日电---法国总统奥朗德的办公室表示，奥朗德周五突访阿富汗，将视察驻阿富汗法军并与阿富汗总统卡尔扎伊会晤。
陪同奥朗德一起访问该国的有法国外长法比尤斯(Laurent Fabius)和国防部长勒德里安(Jean-Yves Le Drian)。
奥朗德计划加快驻阿富汗法军的撤军步伐，希望在今年年底前撤离阿富汗。
法国总统办公室表示，奥朗德将承诺维持与阿富汗签署的长期合作协议。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保