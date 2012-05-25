伊朗和六国同意6月继续进行核谈判

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Andrew Quinn/Justyna Pawlak
路透巴格达5月25日电---伊朗和六国同意下个月在莫斯科再次会面，试图通过对话解决长期以来的伊朗核项目争端，但是双方在主要矛盾上鲜有进展。
争端的核心问题是，伊朗坚持有权进行铀浓缩，停止核活动前经济制裁应该取消。伊朗的核项目可能让该国获得生产核武器的能力。
西方国家则坚持伊朗应先停止铀浓缩，才会放松制裁。
双方都有不放弃外交努力的原因。西方国家希望避免以色列威胁轰炸伊朗而引发中东战争的风险，伊朗希望避免西方国家限制其石油出口。
伊朗和六国的外交谈判周四进入第二天，这天是在计划以外。欧盟外交政策高级代表阿什顿表示，明显双方都希望取得进展，并有一些共识，但是仍存在很大的分歧。
"我们将与伊朗保持紧密的联系，为莫斯科的会议做准备，"阿斯顿在巴格达的新闻发布会上称。
下次会议的时间为6月18-19日，是上个月在伊斯坦布尔开始的本轮会谈的第三次会议，会议地点为莫斯科。(完)
--编译：李富强 发稿：程芳
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保