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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 14:51 BJT

〔东京汇市〕欧元深陷两年低点,欧债危机疑虑继续困扰市场＝4

**前景更加黯淡**

欧洲央行(ECB)数据显示,3月欧元区直接投资组合基金净流出354亿欧元,因投资者规避欧元区资产.这导致欧元前景更为黯淡.

投资人的不安情绪在期权市场得到很好反映,欧元/美元一月期价上隐性选择权波动率EUR1MO=急升至13.13%,为逾四个月的最高水平.

欧元处于守势,美元成为最大赢家,美元指数.DXY微涨至82.411,为2010年9月以来最高.

美元兑日圆JPY=上涨0.1%至79.67日圆,受美国长周末假期前日本进口商买盘及空头回补支撑.交易商称,挂在80.00左右的卖单预计将限制美元进一步涨势.

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