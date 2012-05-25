〔澳洲股市〕收于六个月低点,受矿业股拖累

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透墨尔本5月25日电---澳洲股市周五跌0.7%至六个月收盘低点,回吐早盘涨幅,投资者仍聚焦全球经济成长放缓,且有关希腊或被迫退出欧元区的忧虑萦绕不去.
股指本周收低0.4%,连续第三周下跌,上周则跌5.6%.
大型矿商和银行股成交热络,因本月结束前有期权相关交易.
"交易商对全球经济成长仍高度警惕,我们的矿业和能源股尤其是股指的脆弱之源,"CMC Markets资深交易商Tim Waterer表示.
澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)跌1.2%,力拓(RIO.AX)收低0.8%.
澳股指标S&P/ASX 200指数收低26.7点至4,029.2点,为11月25日来收盘低点.(完)
--编译 梁睿雪;审校 隋芬
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International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保