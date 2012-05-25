〔澳洲股市〕收于六个月低点,受矿业股拖累

路透墨尔本5月25日电---澳洲股市周五跌0.7%至六个月收盘低点,回吐早盘涨幅,投资者仍聚焦全球经济成长放缓,且有关希腊或被迫退出欧元区的忧虑萦绕不去.

股指本周收低0.4%,连续第三周下跌,上周则跌5.6%.

大型矿商和银行股成交热络,因本月结束前有期权相关交易.

"交易商对全球经济成长仍高度警惕,我们的矿业和能源股尤其是股指的脆弱之源,"CMC Markets资深交易商Tim Waterer表示.

澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)跌1.2%,力拓(RIO.AX)收低0.8%.

澳股指标S&P/ASX 200指数收低26.7点至4,029.2点,为11月25日来收盘低点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 隋芬

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