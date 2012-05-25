巴菲特拟收购更多报业资产--报导

标题新闻：在房屋开工数据公布后，亚特兰大联储料美国首季GDP增长年率为2.4%－GDP Now模型
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(本文由路透中文网编译提供)
路透5月24日电---据罗蒙斯克（Jim Romenesko）的媒体网站（tinyurl.com/7odreje）发布的备忘录，沃伦·巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）(BRKa.N)拟收购更多报纸。
巴菲特在写给伯克希尔哈撒韦公司出版商和编辑的备忘录中称：“伯克希尔可能会在未来几年收购更多报纸。”
该公司于今年5月17日宣布，将以1.42亿美元现金收购Media GeneralMEG.N旗下大部分报纸，并组建新的子公司BH媒体集团。
巴菲特向编辑和出版商保证，他不会在这些报纸上宣传政治观点：“我有些非常坚定的政治观点，但拥有这些报纸是伯克希尔，而不是我。伯克希尔将始终保持非政治性立场。”
巴菲特对报纸的钟爱众所皆知，但他的投资方向也较为挑剔。他青睐在城镇发行的中小规模报纸，而非大城市的报纸。
伯克希尔收购了Media General旗下的63份日报和周报，但并未收购处于困境中的《坦帕论坛报》（Tampa Tribune）及相关资产。
巴菲特在备忘录中写道：“我看好主要报导社区新闻报纸的前景。”（完）
--编译 黎黎; 审校 程芳
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