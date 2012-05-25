〔中国票据市场〕转贴利率本周跌势放缓,银行仍对票据资产亲睐有加

路透上海5月25日电---中国票据市场转贴利率本周延续跌势,但幅度较上周明显收窄.货币市场利率走低、信贷投放不足及其背后存在的结构性矛盾,使得银行对于票据资产依然是亲睐有加.

交易员表示,目前票据转贴六个月期年息在4.6%左右,较上周下滑约20个基点(bp).但因为资金价格已跌至相对低位,且下周临近月末,预计票据转贴利率跌势会进一步放缓,转而进入盘整阶段.

"稍微有点下,但没有降准那周那么明显,"北京一位银行交易员说,这与资金价格的走势相关性很强,货币市场上回购利率本周也是这样的表现.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS七天期品种本周走跌约20个bp,但上周有近50个bp.交易员表示,央行下调准备金率后,月末因素对近期资金价格的影响料较为有限,回购利率将保持低位运行.[CN/CN]

上述交易员并表示,无论从补充信贷规模,还是利润的角度,目前票据对银行来说都是一个比较优质的资产.虽然说放贷的利润更高,但银行对于信贷资质的审核很严,大企业不需要,小企业贷不了,部分银行空有信贷规模,只能配置于其他资产.

这种结构性的矛盾可以在央行公布的数据中找到.一方面,中国4月新增信贷环比下滑逾三成,且有报导称5月工农中建四大国有银行新增人民币贷款整体接近零;另一方面,央行货币政策执行报告显示,3月份,抛去票据融资的一般贷款加权平均利率为7.97%,较年初上升0.17个百分点,而且执行上浮利率的贷款占比上升.

中国央行此前宣布实施年内第二次调降存准,存款类金融机构人民币存款准备金率下调0.5个百分点.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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本周五 5.0889/4.8415 5.3229/5.0765 6.2220/5.7030

上周五 5.1969/4.9320 5.4415/5.1838 6.3120/5.8344

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变动(bp) -10.8/-9.05 -11.86/-10.73 -9/-13.14

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价小跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.5398%,较上周的4.6609%继续下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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本周五 2.4852/2.4202 2.5770/2.5206

上周五 2.6651/2.5751 2.7151/2.6433

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴

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