《外汇动态》欧洲开盘:欧元/美元徘徊在近两年低点附近,投资者谨慎

0654GMT---欧元/美元EUR=日内上涨0.1%报1.2548,但未远离上日所及的近两年低点1.25155.交易商称,执行价在1.25的欧元/美元期权将在今日稍晚到期.由于德国昨日发布疲弱的制造业PMI数据,且希腊可能退出欧元区的忧虑令市场承压,投资者表现谨慎.