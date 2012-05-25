版本:
中国
市场报道 | 2012年 5月 25日 星期五 15:09 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元/美元徘徊在近两年低点附近,投资者谨慎

0654GMT---欧元/美元EUR=日内上涨0.1%报1.2548,但未远离上日所及的近两年低点1.25155.交易商称,执行价在1.25的欧元/美元期权将在今日稍晚到期.由于德国昨日发布疲弱的制造业PMI数据,且希腊可能退出欧元区的忧虑令市场承压,投资者表现谨慎.

美元指数.DXY自20个月高点82.411下滑.澳元/美元AUD=D4持稳在0.9761,场中仍鲜见对风险货币的买盘.(完)

--编译 高琦; 审校 丁琦

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐