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货币新闻 | 2012年 5月 25日 星期五 15:36 BJT

〔欧元债市〕10年期法国公债收益率触2010年9月来最低,德债期货转跌

路透伦敦5月25日电---由于投资者涌入德国以外的公债市场以追求较高收益,10年期法国公债收益率(殖利率)FR10YT=TWEB跌至2010年9月以来最低,最新下跌11个基点报2.44%;德债期货FGBLc1由升转跌,日内跌28个跳动点报143.69.

比利时10年期公债收益率BE10YT=TWEB跌6.4个基点至3.14%;奥地利10年期公债收益率AT10YT=TWEB跌6.3个基点至2.23%.(完)

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

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