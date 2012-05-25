〔欧元债市〕10年期法国公债收益率触2010年9月来最低,德债期货转跌

路透伦敦5月25日电---由于投资者涌入德国以外的公债市场以追求较高收益,10年期法国公债收益率(殖利率)FR10YT=TWEB跌至2010年9月以来最低,最新下跌11个基点报2.44%;德债期货FGBLc1由升转跌,日内跌28个跳动点报143.69.