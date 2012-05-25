版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 15:20 BJT

〔全球金市〕金价追随欧元走弱,5月跌幅料达6%

路透新加坡5月25日电---金价周五追随欧元走低,本月或将创下去年12月以来最差月度表现,因市场担心欧洲危机或失控,并引发全球经济放缓.

尽管黄金一向被视为避险资产,但股票、工业金属及石油等各类风险资产的全线下跌,迫使投资者和投机客出售黄金以弥补其他市场上的损失.

0631GMT时,现货金XAU=下跌1.36美元,至每盎司1,556.89美元,周四当欧元兑美元短暂上涨之际,金价触及1,577.50美元的日高.现货金本月料下跌6%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐