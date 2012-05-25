〔路透基点〕荣成纸业25亿台币五年期融资案规模可能扩大--RLPC

路透香港5月25日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导称,荣成纸业25亿台币(8,400万美元)五年期融资案获得超额认购,规模可能扩大.

迄今为止,台湾农业金库和兆丰国际商业银行已参与此案,台湾土地银行和台湾企银正在进行信贷批准.

台湾银行(担保品控管行)、第一商业银行(额度代理行)和台湾合作金库银行担任委托主办行.此前报导称,大众银行也为委托主办行,但消息人士表示,该行目前作为参贷行参与本案.第一商业银行和台湾银行也担任额度分配行.

贷款协议定于6月中旬签署.

如先前报导,本案包括两部分:A部分9亿台币定期贷款,利率为较60天或90天二级市场商业本票加码70个基点;B部分16亿台币循环信用贷款,利率为加码75个基点.A部分由土地、厂房和设备担保.

两部分的税前利率最低为1.5%.

银行受邀参与此案,AB两部分承贷3亿台币或以上,可分别取得含所有费用价码为72个基点和76.6个基点,有8个基点的费用.承贷1-2.99亿台币,可分别取得含所有费用价码为71.25个基点和76个基点,有5个基点的费用.

若A部分动用额度低于70%,或B部分动用额度低于50%,承诺费为10个基点.

A部分分五次半年等额偿还,有三年的宽限期,平均期限为四年.

财务条款包括:最低流动比率为一倍,最高债务比率为一倍,最低利息覆盖倍数为三倍,以及最低有形资产净值为52亿台币.

本贷款资金将作为营运资本,并作为另两项贷款案的再融资,分别是2009年10月的五年期11.5亿台币贷款案,以及2008年12月的五年期11.8亿台币贷款案.

2009年的分期还款贷款案中,有担保部分的最高综合费用为106.3个基点,无担保部分为111.3个基点.

2008年的贷款案包括分期还款定期贷款及循环信用贷款,最高综合费用分别是61.3个基点和62.4个基点.(完)