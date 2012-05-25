〔路透基点〕荣成纸业25亿台币五年期融资案规模可能扩大--RLPC

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透香港5月25日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导称,荣成纸业25亿台币(8,400万美元)五年期融资案获得超额认购,规模可能扩大.
迄今为止,台湾农业金库和兆丰国际商业银行已参与此案,台湾土地银行和台湾企银正在进行信贷批准.
台湾银行(担保品控管行)、第一商业银行(额度代理行)和台湾合作金库银行担任委托主办行.此前报导称,大众银行也为委托主办行,但消息人士表示,该行目前作为参贷行参与本案.第一商业银行和台湾银行也担任额度分配行.
贷款协议定于6月中旬签署.
如先前报导,本案包括两部分:A部分9亿台币定期贷款,利率为较60天或90天二级市场商业本票加码70个基点;B部分16亿台币循环信用贷款,利率为加码75个基点.A部分由土地、厂房和设备担保.
两部分的税前利率最低为1.5%.
银行受邀参与此案,AB两部分承贷3亿台币或以上,可分别取得含所有费用价码为72个基点和76.6个基点,有8个基点的费用.承贷1-2.99亿台币,可分别取得含所有费用价码为71.25个基点和76个基点,有5个基点的费用.
若A部分动用额度低于70%,或B部分动用额度低于50%,承诺费为10个基点.
A部分分五次半年等额偿还,有三年的宽限期,平均期限为四年.
财务条款包括:最低流动比率为一倍,最高债务比率为一倍,最低利息覆盖倍数为三倍,以及最低有形资产净值为52亿台币.
本贷款资金将作为营运资本,并作为另两项贷款案的再融资,分别是2009年10月的五年期11.5亿台币贷款案,以及2008年12月的五年期11.8亿台币贷款案.
2009年的分期还款贷款案中,有担保部分的最高综合费用为106.3个基点,无担保部分为111.3个基点.
2008年的贷款案包括分期还款定期贷款及循环信用贷款,最高综合费用分别是61.3个基点和62.4个基点.(完)
--编译 王翔琼;审校 张明钧
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保