〔中国债市〕人民币利率互换略升,货币政策放松预期续存料反弹空间有限

路透上海5月25日电---中国人民币利率互换(IRS)周五未能延续此前两日大跌走势,多数期限品种报价略回升,受制于今日七天期回购利率的明显反弹.

交易员认为,IRS本轮下滑主要驱动力为经济基本面预期不佳以及回购利率的持续回落,尽管回购利率跌势可能趋缓,但由于基本面忧虑短期内难以消除,货币政策放松的预期也会一直存在,后市IRS的反弹空间有限.

"今天其实稍微有点反弹,七天回购(利率)开盘又上来了,昨天1年(IRS)最低到过2.48%,现在回撤到2.50%,最近大家基本上就是看着七天回购(利率)在做."上海一银行交易员称.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS七天期品种周五反弹逾20个基点(bp),因该期限刚好可以满足机构对于跨月资金的需求.不过交易员表示,央行下调准备金率后,月末因素对近期资金价格的影响料较为有限,回购利率将保持低位运行.[CN/CN]

在经济下行压力加大背景下,中国国务院常务会议再次传达稳增长的政策讯息,而渐次推出的扩大投资、刺激消费的政策料会逐渐加力,亦令市场对降息的预期升温.[ID:nSB1564150]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

周五 2.4183/ 2.5617 2.4679/ 2.5636 2.5771/ 2.6729 2.7614/ 2.8600 2.8120/ 3.0680

周四 2.5683/ 2.6817 2.5486/ 2.6400 2.6614/ 2.7557 2.8371/ 2.9343 2.8600/ 3.1620

------------------------------------------------------------------------------------

变动 -0.1500/-0.1200 -0.0807/-0.0764 -0.0843/-0.0828 -0.0757/-0.0743 -0.0480/-0.0940

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年4月人民币IRS成交的名义本金总额为851.13亿元人民币,较3月的1,903.43亿元减少逾一半.(完)

--发稿 边竞; 审校 曾祥进

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>