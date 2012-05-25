更正:〔日本债市〕多数债券价格下跌,央行调整资产购买计划支撑短期公债

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(更正:因译文有误,标题和内文第一段改为"支撑短期公债",非"支撑短期收益率")
路透东京5月25日电---周五日本公债大多下跌,超长期公债尤其疲软,此前标售20年期公债需求温吞.不过日本央行微调债券购买计划,支撑了较短期公债.
日本央行将购买一至两年到期公债的资金规模从6,000亿日圆下调至3,500亿日圆.另外将购买两至三年到期公债的资金规模从1000亿日圆增加到3,500亿日圆.
"央行似乎在全力吸纳期限不超三年的债券,这点已由市场加以证实,且从央行操作的变更中也得到了证实."美银美林首席日本债券策略分析师藤田昇悟说.
"我不认为他们能够延续这种做法,最终他们将无法买到足够的债券来维持资产购买计划,从而不得不把购债期限往四年到五年期扩延."
在4月27日会议上,日本央行宣布将在资产购买计划下买入最长三年期债券,此前为两年期.
但尽管如此,日本央行上周在资产购买计划下的购债数量未达目标,同时其市场操作中的购债行动亦未达到目标,为六年多来首见.
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保