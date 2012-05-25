更正:〔日本债市〕多数债券价格下跌,央行调整资产购买计划支撑短期公债

(更正:因译文有误,标题和内文第一段改为"支撑短期公债",非"支撑短期收益率")

路透东京5月25日电---周五日本公债大多下跌,超长期公债尤其疲软,此前标售20年期公债需求温吞.不过日本央行微调债券购买计划,支撑了较短期公债.

日本央行将购买一至两年到期公债的资金规模从6,000亿日圆下调至3,500亿日圆.另外将购买两至三年到期公债的资金规模从1000亿日圆增加到3,500亿日圆.

"央行似乎在全力吸纳期限不超三年的债券,这点已由市场加以证实,且从央行操作的变更中也得到了证实."美银美林首席日本债券策略分析师藤田昇悟说.

"我不认为他们能够延续这种做法,最终他们将无法买到足够的债券来维持资产购买计划,从而不得不把购债期限往四年到五年期扩延."

在4月27日会议上,日本央行宣布将在资产购买计划下买入最长三年期债券,此前为两年期.