《热点透视》中投的投资或有助改善阿里巴巴的前景

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚; 编译 白云

路透香港5月25日电---阿里巴巴集团或许即将把大股东雅虎(YHOO.O)换成一个势力更强大的本国盟友.中国主权财富基金--中国投资公司[CIC.UL]可能向阿里巴巴投资20亿美元,这将在回购雅虎20%股权的融资问题上,帮阿里巴巴一个大忙.就像俗话说的那样,"戴红帽子"能让阿里巴巴显得很爱国,说不定也能带来其它好处.

阿里巴巴需要财力雄厚的朋友.它必须要在回购雅虎股权交易截止日前,即六个月内筹集至少63亿美元现金,但阿里巴巴最近才刚刚贷款30亿美元,用于香港上市子公司的私有化.即便不惜负债,借入相当于2011年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)10亿美元四倍的资金,阿里巴巴还需要发新股集资23亿美元.

资产规模高达4,000亿美元的中投公司有几个帮助阿里巴巴的理由.首先,那将让中国最大的电子商务公司重新回到中国人的手中.而且这或许也会为中投的投资报酬表现带来十分需要的提升助力,2011年全球大宗商品价格全线回落,有损中投在海外资源企业的投资收益.

有中投的支持应有助提高阿里巴巴在银行和其他投资者心目中的可信度.中投这笔投资的长期性质,也应会让私募股权投资公司和银行更放心向阿里巴巴提供资金.随着中国加强对电子商务和在线支付业务的监管审查,有国家级别的投资者撑腰,阿里巴巴与国内日趋严格的监管当局讨价还价时,底气或许会更足.

中投的投资也许还能抛砖引玉,催生第二笔交易.为加快获得一项必要的牌照,阿里巴巴不得不将支付宝所有权转移到一家中国人自己的公司,由创始人马云统帅.随着外资在阿里巴巴的持股降低,支付宝重返阿里巴巴集团这个大家庭成为可能,一旦该集团能在几年内实现上市,支付宝的回归将有助于大幅提高阿里巴巴集团的估值.这么说来,在新老股东眼里,阿里巴巴头上那顶新"红帽"看上去应该很光鲜.(完)