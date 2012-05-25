〔表格〕LME金属库存最新变化--5月25日

标题新闻：在房屋开工数据公布后，亚特兰大联储料美国首季GDP增长年率为2.4%－GDP Now模型
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路透伦敦5月25日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
品种 最新库存 变动
铜 223,500 -575
锡 13,465 -160
铅 349,200 -3,350
锌 939,225 -1,750
铝 4,943,900 -12,425
镍 105,156 -354
铝合金 105,680 -980
NASAAC 156,800 -20
*NASAAC为北美特种铝合金(完)
--编译 张明钧;审校 高琦
LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布
--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------
铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>
铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>
锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>
镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>
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路透2月16日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)发布调整后获利超越预期，主要拜成本降低所赐。 卡夫亨氏盘初股价下跌1.9%，报89.35美元。(完) (编译 龚芳 审校 利棣儿)
路透2月16日 - 威瑞森通讯(Verizon Communications，威讯)与雅虎接近达成对收购协议的修改，对雅虎核心互联网业务的收购价格比最初达成的48.3亿美元下降2.5-3.5亿美元。