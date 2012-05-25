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货币新闻 | 2012年 5月 25日 星期五 16:21 BJT

〔路透专访〕葡萄牙反对党领袖希望该国延后达成预算目标

路透里斯本5月25日电---葡萄牙反对党-社会党领导人Antonio Jose Seguro表示,西班牙"不惜一切代价执行撙节措施"的政策是错误的,完成780亿欧元救助计划所设定的预算削减目标,至少还多需要一年的时间.

Antonio Jose Seguro警告,欧洲必需立即找到帮助欧元区最弱国家的办法,不过他表示,即便是希腊退出欧元区,葡萄牙也将留在欧元区.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

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