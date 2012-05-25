〔路透专访〕葡萄牙反对党领袖希望该国延后达成预算目标

标题新闻：在房屋开工数据公布后，亚特兰大联储料美国首季GDP增长年率为2.4%－GDP Now模型
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路透里斯本5月25日电---葡萄牙反对党-社会党领导人Antonio Jose Seguro表示,西班牙"不惜一切代价执行撙节措施"的政策是错误的,完成780亿欧元救助计划所设定的预算削减目标,至少还多需要一年的时间.
Antonio Jose Seguro警告,欧洲必需立即找到帮助欧元区最弱国家的办法,不过他表示,即便是希腊退出欧元区,葡萄牙也将留在欧元区.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
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路透2月16日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)发布调整后获利超越预期，主要拜成本降低所赐。 卡夫亨氏盘初股价下跌1.9%，报89.35美元。(完) (编译 龚芳 审校 利棣儿)
路透2月16日 - 威瑞森通讯(Verizon Communications，威讯)与雅虎接近达成对收购协议的修改，对雅虎核心互联网业务的收购价格比最初达成的48.3亿美元下降2.5-3.5亿美元。