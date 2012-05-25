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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 16:18 BJT

〔金属期市〕铜价或连续第四周下滑,围绕中国需求的希望提供支撑

路透新加坡5月25日电---伦敦铜价周五小升,因期望中国的需求加快.不过本周或将录得第四周的跌势,受对于希腊或退出欧元区担忧的拖累.

数据显示,5月中国制造业连续第七个月萎缩,引发了对于当局或出台更多支持措施的希望.

金瑞期货分析师Chen Dixi说:"市场认同的逻辑是,经济数据越糟糕,政府就越有可能放松政策."

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