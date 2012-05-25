路透伦敦5月25日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:已创下年内新低,但这尚未得到日线图相对强弱指标(RSI)确认,且市场未收在1.2530以下,即欧元2010年至2011年走势的78.6%回档位,这表明当前应谨慎.不过现在的风险仍偏向下行,若跌破1.2518的2009年3月低位,或下探1.2457.需要收在1.2530下方,才能确认新一波下跌.我们仍无法排除出现修正性反弹,至1.2697和1.2809/25的可能性,后者为阶段高位及费波纳奇回档位,但我们预计市场将在目前水准挣扎.1.2530/18的支撑位被视为下探1.2066的55个月均线切入位之前的最后一道防线.

美元/日圆:昨日反弹,但仍受到下降通道压制,今日该通道上轨位于79.96,这仍使得短线风险偏向下行.我们认为市场有可能正试图企稳,不过这不足以抵消上周价格走势的影响,上周的周K线走出阴包阳的偏空形态,因此,我们不排除进一步下跌.我们注意到,日线图RSI指标尚未确认这次突破将跌向新低,但价格走势将受限于下降通道.只要在当前水准承压,我们就认为风险仍偏向于跌至78.56的200日移动均线切入位,甚至77.79的78.6%回档位.

欧元/英镑:在填补缺口并见到0.8096英镑后,过去三日回落.我们不确定这波向上的调整是否已结束,上周的价格走势表明周线图出现关键性逆转,我们认为市场可能会升破0.8096/8100一线.上档阻力位在0.8221的1月低点,该水准还是从0.9802的2011年6月高位下跌走势的23.6%回档位.只要低于该水准,中期前景仍偏空.下方在0.8000有较小支撑,其后是0.7950.若低于0.7950,我们认为汇价将续跌向0.7795,即2007-2008年走势的61.8%费波纳奇回档位.

纽约 当日 今年来 2011年

0806GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2575 1.2535 +0.32 -2.86 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.63 79.56 +0.09 +3.50 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 100.14 99.73 +0.41 +0.57 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9557 0.9578 -0.22 +1.93 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5673 1.5669 +0.03 +0.89 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0250 1.0262 -0.12 +0.56 1.0193

澳元/美元 AUD= 0.9783 0.9765 +0.18 -4.32 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7561 0.7542 +0.25 -2.86 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 77.920 77.690 +0.30 -0.92 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 60.220 59.970 +0.42 +0.65 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 124.80 124.67 +0.10 +4.41 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2933 1.2941 -0.06 -1.47 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 丁琦; 审校 高琦

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