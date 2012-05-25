版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 16:16 BJT

〔韩国汇市〕韩元触及逾七个月低位,受美元空头回补拖累

路透首尔5月25日电---韩元兑美元KRW=周五回吐早盘录得的少量涨幅,跌至逾七个月低位,因市场人士回补美元空仓,且韩国进口商购买美元用于支付.

韩元兑美元KRW=KFTC本地收报1,185.5韩元,周四收报1,180.5韩元.今日收盘价略高于日低1,185.6韩元,后者为去年10月6日以来最低.

交易员称,发现外汇当局在1,180韩元上方抛售美元,因美元空头回补令韩元在午后开始快速下跌.交易商指出,临近收盘时韩国炼厂大举买入美元亦打压韩元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐