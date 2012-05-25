〔中国债市〕现券收益率续跌,市场降息预期在周末前进一步发酵

路透北京5月25日电---中国银行间债市周五现券收益率续跌.欧洲政经困局看不到尽头,国内经济短期亦难见底,市场降息预期在周末前进一步发酵,均推动一二级债券收益率节节下探.

交易员并指出,虽然尚无明显利空债市的因素浮现,但降存准后现券收益率的跌幅已然很大,谨慎机构并不稀有.

"今天现券收益率下了有七八个点,主要是受海外影响吧,...降息都传几周了!"北京一大型银行资深交易员称,"买盘很多,卖盘也很多,感觉可能有点透支了."

他进一步指出,当前会倾向于把盈利落袋为安,然后相机抉择是否要补仓.

华南地区一券商投资经理则有不同意见.他认为,无论从经济数据还是市场表现看,短期内都缺乏大幅推高现券收益率的动力;综合来看,还是多方的力量强一些,只是前期反映利好因素已多,走暖速度或趋缓.

"高评级信用债、低评级里的城投债好点,低评级的公司债要规避,毕竟经济不算好."他指出.

进出口行周五上午招标的两期固息债,中标利率均显着低于预期.投资者对欧元区及国内经济走向忧虑加重,避险情绪再度升温.而政府关于加大政策预调微调力度的表态,进一步刺激了市场对政策放松的预期,债市表现异常火爆.[ID:nSB1569006]

中国国务院常务会议周三称,尽管当前中国经济增速保持在年初预期目标区间内,但经济下行压力加大,要根据形势变化加大预调微调力度,同时仍要稳定和严格实施房地产市场调控政策.[ID:nSB1564236]

剩余期限近三年的固息政策性金融债12进出01券最新成交收益率tCN120301=CFXS为3.21%,上日尾盘为3.28%,今日盘中最低触及3.18%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 1.9094 2.4968

上日 1.8890 2.2332

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.6900/2.6240

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.3540/2.2795

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.9309/2.8419(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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