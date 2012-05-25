〔中国债市〕现券收益率续跌,市场降息预期在周末前进一步发酵

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透北京5月25日电---中国银行间债市周五现券收益率续跌.欧洲政经困局看不到尽头,国内经济短期亦难见底,市场降息预期在周末前进一步发酵,均推动一二级债券收益率节节下探.
交易员并指出,虽然尚无明显利空债市的因素浮现,但降存准后现券收益率的跌幅已然很大,谨慎机构并不稀有.
"今天现券收益率下了有七八个点,主要是受海外影响吧,...降息都传几周了!"北京一大型银行资深交易员称,"买盘很多,卖盘也很多,感觉可能有点透支了."
他进一步指出,当前会倾向于把盈利落袋为安,然后相机抉择是否要补仓.
华南地区一券商投资经理则有不同意见.他认为,无论从经济数据还是市场表现看,短期内都缺乏大幅推高现券收益率的动力;综合来看,还是多方的力量强一些,只是前期反映利好因素已多,走暖速度或趋缓.
"高评级信用债、低评级里的城投债好点,低评级的公司债要规避,毕竟经济不算好."他指出.
进出口行周五上午招标的两期固息债,中标利率均显着低于预期.投资者对欧元区及国内经济走向忧虑加重,避险情绪再度升温.而政府关于加大政策预调微调力度的表态,进一步刺激了市场对政策放松的预期,债市表现异常火爆.[ID:nSB1569006]
中国国务院常务会议周三称,尽管当前中国经济增速保持在年初预期目标区间内,但经济下行压力加大,要根据形势变化加大预调微调力度,同时仍要稳定和严格实施房地产市场调控政策.[ID:nSB1564236]
剩余期限近三年的固息政策性金融债12进出01券最新成交收益率tCN120301=CFXS为3.21%,上日尾盘为3.28%,今日盘中最低触及3.18%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 1.9094 2.4968
上日 1.8890 2.2332
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.6900/2.6240
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.3540/2.2795
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.9309/2.8419(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
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--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保