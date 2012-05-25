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市场报道 | 2012年 5月 25日 星期五 17:15 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元持于两个月低位之上,避险情绪压制英镑

路透伦敦5月25日电---周五英镑兑美元持于两个月低位之上,一些投资者对之前的英镑空头部位获利了结,不过英镑涨幅受限,市场对于希腊可能退出欧元区的担忧支撑避险的美元.

关于英国央行或扩大资产购买计划规模的预期也遏制英镑.此前数据显示,英国第一季经济衰退幅度修正值超过初值.

英镑兑美元GBP=D4小涨0.05%至1.5680美元,稍高于周四所创的两个月低位1.5639.

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