〔欧洲汇市〕英镑兑美元持于两个月低位之上,避险情绪压制英镑

标题新闻：在房屋开工数据公布后，亚特兰大联储料美国首季GDP增长年率为2.4%－GDP Now模型
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路透伦敦5月25日电---周五英镑兑美元持于两个月低位之上,一些投资者对之前的英镑空头部位获利了结,不过英镑涨幅受限,市场对于希腊可能退出欧元区的担忧支撑避险的美元.
关于英国央行或扩大资产购买计划规模的预期也遏制英镑.此前数据显示,英国第一季经济衰退幅度修正值超过初值.
英镑兑美元GBP=D4小涨0.05%至1.5680美元,稍高于周四所创的两个月低位1.5639.
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路透2月16日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)发布调整后获利超越预期，主要拜成本降低所赐。 卡夫亨氏盘初股价下跌1.9%，报89.35美元。(完) (编译 龚芳 审校 利棣儿)
路透2月16日 - 威瑞森通讯(Verizon Communications，威讯)与雅虎接近达成对收购协议的修改，对雅虎核心互联网业务的收购价格比最初达成的48.3亿美元下降2.5-3.5亿美元。