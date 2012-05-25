〔中国电力〕今夏电力供需略好,供电区域缺口逾2,500万千万--国家电网

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透北京5月25日电---中国国家电网称,目前中国经济趋缓,电力供需总体平衡,但预计今夏供电区域内电力供需依然偏紧,用电增速将达9.3%,电力缺口约在2,500万至3,700万千瓦.
新华援引国家电网迎峰度夏会议称,今年6-9月期间,由其供电的26个省份的全社会用电量将同比增长9.3%,略高于全年6%-8%的平均水平,最大用电负荷同比增长11.3%.
同期,华北、华东电网电力供需紧张,缺口均将超过1,000万千瓦;华中电网供需偏紧,高峰时段最大缺口为480万千瓦;京津唐、河北南部、山东、上海、江苏、 浙江、湖北、湖南、江西、重庆等10个省级电网将出现电力供应紧张.
国家电网公司安监部主任尹昌新称,今夏电力供需总体形势虽然好于往年,但随着经济复苏,电力负荷将呈两位数增长,加上新增发电装机减少,电煤供应仍然存在风险,以及天气的不确定因素,电力供需形势仍然严峻.
国家电网并强调,将采取多项措施确保电力有序可靠供应,包括配合各地完善即将于6月开始执行的阶梯电价方案,严格执行高耗能行业差别电价;制定有序用电方案,加大跨区域电力调控力度等.
中国电力企业联合会此前预测,今夏全国仍将面临3,000万至4,000万千瓦的较大电力缺口,拉限电范 围可能扩大,华东及南方地区用电最为紧张,华北、华中偏紧,东北和西北会有富余.(完)
--发稿 李文科;审校 黄凯
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保