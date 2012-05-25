〔表格〕汤森路透/密西根大学美国5月消费者信心指数终值为79.3

路透5月25日电---汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:

* 汤森路透/密西根大学美国5月消费者信心指数终值为79.3(路透调查预估为77.8),初值为77.8

* 汤森路透/美国密西根大学5月消费者现况指数终值为87.2(预估为87.1),初值为87.3

* 汤森路透/美国密西根大学5月消费者预期指数终值为74.3(预估为71.5),初值为71.7

* 汤森路透/密西根大学美国5月消费者信心指数为2007年10月以来最高

* 汤森路透/美国密西根大学5月消费者现况指数为2008年1月以来最高

* 汤森路透/美国密西根大学5月消费者预期指数为2007年7月以来最高

以下为详细数据:

5月终值 5月初值 4月 3月 2月 1月 12月

信心指数 79.3 77.8 76.4 76.2 75.3 75.0 69.9

现况指数 87.2 87.3 82.9 86.0 83.0 84.2 79.6

预期指数 74.3 71.7 72.3 69.8 70.3 69.1 63.6

一年通胀预期 3.0 3.1 3.2 3.9 3.3 3.3 3.1

五年通胀预期 2.7 3.0 2.9 3.0 2.9 2.7 2.7 (完)

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