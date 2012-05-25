〔中港股市〕港股连续第三周收跌,内地股市亦表现不振

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透香港5月25日电---香港股市周五在缺乏活力的交投中收高0.3%,本周则是连续第三周收低,使得2012年至今涨幅缩小至1.5%,因欧债危机及中国经济放缓令投资人难安.
恒生指数.HSI过去16个交易日有14日下跌,技术面进入超跌水准,今日上涨使其稍获喘息.本周恒指下跌1.3%,5月至今则是重挫11.3%.
中国股市沪综指周五连续第三日下跌,大型股为主的沪深300指数.CSI300下跌0.9%,本周收平.沪综指.SSEC收报2,333.553点,跌17.420点或0.74%,本周则是跌0.5%
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保