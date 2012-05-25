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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 17:39 BJT

〔中港股市〕港股连续第三周收跌,内地股市亦表现不振

路透香港5月25日电---香港股市周五在缺乏活力的交投中收高0.3%,本周则是连续第三周收低,使得2012年至今涨幅缩小至1.5%,因欧债危机及中国经济放缓令投资人难安.

恒生指数.HSI过去16个交易日有14日下跌,技术面进入超跌水准,今日上涨使其稍获喘息.本周恒指下跌1.3%,5月至今则是重挫11.3%.

中国股市沪综指周五连续第三日下跌,大型股为主的沪深300指数.CSI300下跌0.9%,本周收平.沪综指.SSEC收报2,333.553点,跌17.420点或0.74%,本周则是跌0.5%

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