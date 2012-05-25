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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 18:18 BJT

〔亚洲橡胶〕5月25日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透5月25日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 5月 265.0 5 - -

* 6月 264.5 30 - -

* 7月 265.2 161 - -

* 8月 267.7 162 268.2 13

* 9月 267.7 300 268.1 62

*10月 267.1 5395 267.3 1031

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 许娜; 审校 高琦

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