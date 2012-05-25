〔东南亚股市〕大多收高,但仍受欧债忧虑和全球经济前景拖累

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透5月25日电---东南亚股市周五大多小幅上涨,但成交清淡,全球经济前景不确定性及欧元区债务忧虑抑制投资者.
尽管外资流出规模达2,972万美元,但泰国股市.SETI升0.6%,菲律宾股市.PSI升0.4%,马来西亚股市.KLSE微升0.2%.该区域规模最小的市场越南股市.VNI亦升2.5%.
但印尼股市.JKSE跌2.1%,外资自市场中撤出1.047亿美元,规模尤以金融板块最甚.
印尼第六大银行PT Bank Danamon (BDMN.JK)收低6.3%.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI同样下挫0.2%,录得连续第三个单日跌幅.
1029GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2772.75 -6.78 -0.24 +4.78 2646.35
马来西亚 .KLSE 1551.12 2.87 +0.19 +1.33 1530.73
泰国 .SETI 1132.83 7.05 +0.63 +10.49 1025.32
印尼 .JKSE 3902.51 -82.37 -2.07 +2.11 3821.99
菲律宾 .PSI 4925.97 21.75 +0.44 +12.67 4371.96
越南 .VNI 437.38 10.46 +2.45 +24.41 351.55
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(完)
--编译 梁睿雪;审校 王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保