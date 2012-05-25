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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 18:44 BJT

〔东南亚股市〕大多收高,但仍受欧债忧虑和全球经济前景拖累

路透5月25日电---东南亚股市周五大多小幅上涨,但成交清淡,全球经济前景不确定性及欧元区债务忧虑抑制投资者.

尽管外资流出规模达2,972万美元,但泰国股市.SETI升0.6%,菲律宾股市.PSI升0.4%,马来西亚股市.KLSE微升0.2%.该区域规模最小的市场越南股市.VNI亦升2.5%.

但印尼股市.JKSE跌2.1%,外资自市场中撤出1.047亿美元,规模尤以金融板块最甚.

印尼第六大银行PT Bank Danamon (BDMN.JK)收低6.3%.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI同样下挫0.2%,录得连续第三个单日跌幅.

1029GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2772.75 -6.78 -0.24 +4.78 2646.35

马来西亚 .KLSE 1551.12 2.87 +0.19 +1.33 1530.73

泰国 .SETI 1132.83 7.05 +0.63 +10.49 1025.32

印尼 .JKSE 3902.51 -82.37 -2.07 +2.11 3821.99

菲律宾 .PSI 4925.97 21.75 +0.44 +12.67 4371.96

越南 .VNI 437.38 10.46 +2.45 +24.41 351.55

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(完)

--编译 梁睿雪;审校 王洋

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