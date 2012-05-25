〔马来西亚期市〕棕榈油期货受节日需求提振上涨,本周收高

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡5月25日电---周五马来西亚棕榈油期货受出口增长提振小涨,不过围绕欧债危机的担忧持之不散,仍令投资者心存审慎.
印度和巴基斯坦斋月的坚挺需求提振棕榈油期货,本周棕榈油期货上涨1.1%.
一马来西亚交易员称,"市场在整固,此前节日买盘造成的强劲出口数据和大多数负面消息已体现在价格中."
"市场预计短期会撤回3,090-3,130马币(林吉特)区间."
指标8月棕榈油期货FCPOc3上涨2%至每吨3,130马币.周三棕榈油期货触及2,993马币的2012年最低.
成交量为35,239口.(完)
--编译 田建华;审校 丁琦
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保