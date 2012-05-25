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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 18:42 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货受节日需求提振上涨,本周收高

路透新加坡5月25日电---周五马来西亚棕榈油期货受出口增长提振小涨,不过围绕欧债危机的担忧持之不散,仍令投资者心存审慎.

印度和巴基斯坦斋月的坚挺需求提振棕榈油期货,本周棕榈油期货上涨1.1%.

一马来西亚交易员称,"市场在整固,此前节日买盘造成的强劲出口数据和大多数负面消息已体现在价格中."

"市场预计短期会撤回3,090-3,130马币(林吉特)区间."

指标8月棕榈油期货FCPOc3上涨2%至每吨3,130马币.周三棕榈油期货触及2,993马币的2012年最低.

成交量为35,239口.(完)

--编译 田建华;审校 丁琦

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