〔伦敦美债〕公债价格几乎持平,但未来走势料动荡

路透伦敦5月25日电---美国公债价格周五在欧洲交易中持稳,不过下周料重返震荡,因希腊的政治危机继续挑动投资者的神经.

对希腊或退出欧元区以及西班牙银行业的担忧,已令美国公债收益率接近1.67%,若达到该水准,将是至少60年来的最低.

不过若不能达到上述水准,则或将出现大幅修正.周五,指标10年期公债收益率US10YT=RR日内下跌1个基点,报1.7723%.美债期货TYv1下跌5/64至133-15/32.

一位交易员说:"今天感觉人们寻求稍事喘息...这一周走势非常震荡,不过现在希腊和西班牙都没有新的消息."

今日稍晚美国将公布5月路透/密西根大学消费者信心指数,但近期市场的焦点放在了欧债危机之上.(完)

--编译 王洋;审校 丁琦

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]

美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>