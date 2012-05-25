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财经报道 | 2012年 5月 25日 星期五 19:39 BJT

〔中美贸易〕中国就美反补贴案向WTO申诉,范围包括太阳能设备等--官员

路透日内瓦5月25日电---一位中国官员周五对路透表示,中国就美国对部分中国产品征收反补贴税向世界贸易组织(WTO)提出申诉,所涉及的产品包括风机塔架、太阳能电池板、铝型材和多种钢铁制品.(完)

--编译 丁琦;审校 王洋

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