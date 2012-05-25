〔中美贸易〕中国就美反补贴案向WTO申诉,范围包括太阳能设备等--官员

路透基点：新鸿基地产将五年期贷款规模上调逾三倍至220亿港元--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产巨头新鸿基地产自行安排的五年期贷款在吸引19家银行参贷后，已将贷款规模从初始目标50亿港元上调三倍多，至220亿港元(28.3亿美元)。
路透日内瓦5月25日电---一位中国官员周五对路透表示,中国就美国对部分中国产品征收反补贴税向世界贸易组织(WTO)提出申诉,所涉及的产品包括风机塔架、太阳能电池板、铝型材和多种钢铁制品.(完)
--编译 丁琦;审校 王洋
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产巨头新鸿基地产自行安排的五年期贷款在吸引19家银行参贷后，已将贷款规模从初始目标50亿港元上调三倍多，至220亿港元(28.3亿美元)。
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，亚洲富豪李嘉诚旗下的保健及美容产品零售商屈臣氏集团正在市场寻求再融资贷款，针对的是2014年5月完成的150亿港元(19.3亿美元)贷款。传闻综合收益定价在70-80个基点。
路透德国杜塞尔多夫2月16日 - 德国钢铁业联合会主席Hans Juergen Kerkhoff周四表示，该组织预计中国的钢铁产能过剩局面将持续数年。中国钢铁产能过剩令全球钢铁价格承压。