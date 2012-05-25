〔国际油市〕亚洲航煤较柴油升水升至近六个月高位

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡5月25日电---亚洲航煤较柴油升水周五升至六个月高位附近,因欧洲的旅行季节将于6月底开启,引致航空公司的需求升温.
6月航煤较柴油升水上涨0.13美元至每桶1.18美元,创下11月28日以来的最高.
随着中东至欧洲的套利窗口大开,贸易商正在抓紧将船货运往西方.
定船活动表明,至少有23.5万吨航煤被初步预定从海湾运往西方,5月末至6月初装运.贸易商表示,试图做套利交易的公司包括BP和壳牌.
路透数据显示,期货转掉期(EFS)周五下跌2.42美分,至每吨负19.45美元.
阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普油库的航煤库存从一周前的365,000吨降至326,000吨,跌向纪录低点,因市场呈现逆价差态势,这使得仓储成本高昂.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 120.08 1.18 0.99 118.90
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 119.11 1.04 0.88 118.07
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 120.40 1.10 0.92 119.30
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 121.35 1.05 0.87 120.30
6月柴油互换 GOSGSWMc1 119.10 1.05 0.89 118.05
7月柴油互换 GOSGSWMc2 119.13 1.05 0.89 118.08 (完)
--编译 王洋;审校 丁琦
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保