版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 19:44 BJT

〔国际油市〕亚洲航煤较柴油升水升至近六个月高位

路透新加坡5月25日电---亚洲航煤较柴油升水周五升至六个月高位附近,因欧洲的旅行季节将于6月底开启,引致航空公司的需求升温.

6月航煤较柴油升水上涨0.13美元至每桶1.18美元,创下11月28日以来的最高.

随着中东至欧洲的套利窗口大开,贸易商正在抓紧将船货运往西方.

定船活动表明,至少有23.5万吨航煤被初步预定从海湾运往西方,5月末至6月初装运.贸易商表示,试图做套利交易的公司包括BP和壳牌.

路透数据显示,期货转掉期(EFS)周五下跌2.42美分,至每吨负19.45美元.

阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普油库的航煤库存从一周前的365,000吨降至326,000吨,跌向纪录低点,因市场呈现逆价差态势,这使得仓储成本高昂.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 120.08 1.18 0.99 118.90

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 119.11 1.04 0.88 118.07

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 120.40 1.10 0.92 119.30

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 121.35 1.05 0.87 120.30

6月柴油互换 GOSGSWMc1 119.10 1.05 0.89 118.05

7月柴油互换 GOSGSWMc2 119.13 1.05 0.89 118.08 (完)

--编译 王洋;审校 丁琦

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐