〔国际油市〕亚洲石脑油价格从一年半低点反弹,但需求依旧低迷

路透新加坡5月25日电---亚洲石脑油价格周五从近一年半低点反弹,来到两日高位,主要是因为布兰特原油价格走强.不过跨月价差升水连续第四日保持在每吨5.00美元,较一个月前下降近75%.

石脑油市场受到了需求低迷的打压.石化厂商基本上停止了现货采购,仅有湖南石油化学通过招标买入7月上半月船货.

阿布扎比国家石油公司(ADNOC)已将2012年7月-2013年6月船期的石脑油报价削减2美元,至每吨较其自身公式价格升水26.00-27.50美元,因之前买家拒绝接受其开出的创纪录高位的报价.

不过沙特阿美与买家敲定了其半年度合同,获得了创纪录的升水,为每吨较其自身公式价格升水25.00-33.00美元.

一位交易员说:"这可能是因为沙特阿美减少了此次定期供给的数量.他们或更愿意做现货..."

汽油裂解价差稍稍上涨近2.5%,或0.16美元,至两日高位每桶7.35美元,因预计印尼的需求将坚挺.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 862.00 21.00 2.50 841.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 93.44 2.34 2.57 91.10

97号现货汽油GL97-SIN 121.42 1.92 1.61 119.50

95号现货汽油GL95-SIN 117.77 1.97 1.70 115.80

92号现货汽油GL92-SIN 114.42 1.97 1.75 112.45

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 7.35 0.16 2.23 7.19