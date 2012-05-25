〔国际油市〕亚洲石脑油价格从一年半低点反弹,但需求依旧低迷

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡5月25日电---亚洲石脑油价格周五从近一年半低点反弹,来到两日高位,主要是因为布兰特原油价格走强.不过跨月价差升水连续第四日保持在每吨5.00美元,较一个月前下降近75%.
石脑油市场受到了需求低迷的打压.石化厂商基本上停止了现货采购,仅有湖南石油化学通过招标买入7月上半月船货.
阿布扎比国家石油公司(ADNOC)已将2012年7月-2013年6月船期的石脑油报价削减2美元,至每吨较其自身公式价格升水26.00-27.50美元,因之前买家拒绝接受其开出的创纪录高位的报价.
不过沙特阿美与买家敲定了其半年度合同,获得了创纪录的升水,为每吨较其自身公式价格升水25.00-33.00美元.
一位交易员说:"这可能是因为沙特阿美减少了此次定期供给的数量.他们或更愿意做现货..."
汽油裂解价差稍稍上涨近2.5%,或0.16美元,至两日高位每桶7.35美元,因预计印尼的需求将坚挺.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 862.00 21.00 2.50 841.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 93.44 2.34 2.57 91.10
97号现货汽油GL97-SIN 121.42 1.92 1.61 119.50
95号现货汽油GL95-SIN 117.77 1.97 1.70 115.80
92号现货汽油GL92-SIN 114.42 1.97 1.75 112.45
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 7.35 0.16 2.23 7.19
--编译 王洋;审校 丁琦
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保